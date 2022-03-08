Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.
«Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций», — сообщил он.
Четвертый антироссийский санкционный пакет вскоре будет анонсирован. Информация о том, какие ограничения ввел Европейский союз против России, пока отсутствует.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что министры финансов ЕС обсуждают варианты усиления санкций против России. Он подчеркнул, что не будет сообщать подробности, так как они не пришли к соглашению.
«Надо ли идти дальше? Все варианты обсуждаются. Я не буду говорить об этом сейчас, потому что считаю, что нужно хранить в секрете наши планы», — сказал он и добавил, что уже введенные санкции против России «беспрецедентны и эффективны».
Западные страны в ответ на решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Украины ввели ряд санкций. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Европейский союз, США, Канада и несколько других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Поставки в Россию высокотехнологичной продукции теперь ограничены.