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2 часа назад

Псаки: у Байдена в данный момент нет намерения говорить с Путиным

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 1

Глава администрации США Джо Байден в данный момент не имеет намерений говорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Псаки: у Байдена в данный момент нет намерения говорить с Путиным
Фото: EPAEPA

Она отметила также, что решение о том, что с Путиным будут контактировать только лидеры Европы, не принималось. Псаки отметила, что все взаимодействия европейских политиков с российскими и украинскими властями поддерживаются США. Псаки подчеркнула, что это не значит, что дверь для общения закрыта навсегда.

Президенты не общались с начала военной операции РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны РФ на данный момент подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минобороны России,Администрация США,
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