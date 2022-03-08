Россия стала мировым лидером по количеству санкций

Россия обошла Иран , Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. С 22 февраля под ограничения попали 2778 российских объектов. В общей сложности их число выросло до 5530. Таким образом, за 10 дней Россия стала самой санкционированной страной в мире. Соответствующие данные приводит Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI

По подсчетам Castellum.ai, наибольшее число антироссийских санкций направлено против физических лиц — таких ограничений насчитывается 2 427.В отношении компаний и госучреждений РФ — всего 343. Страной, которая с тех пор ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568), она обошла Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).

Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.