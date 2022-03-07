Хорватия допустила заморозку активов россиян

«В настоящий момент в министерстве иностранных и европейских дел проводится встреча, на которой присутствуют представители министерства юстиции и госадминистрации, поэтому в соответствии с нормами, принятыми на общеевропейском уровне, рассматривается возможность блокирования собственности. В ближайшие дни мы будем знать, каковы дальнейшие процедуры», — подчеркнул чиновник.