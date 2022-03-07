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1 час назад

Власти Хорватии допустили заморозку активов граждан России из-за ситуации на Украине

Говорит МоскваГоворит Москва

С таким заявление выступил министр юстиции и государственной администрации страны Иван Маленица.

Хорватия допустила заморозку активов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент в министерстве иностранных и европейских дел проводится встреча, на которой присутствуют представители министерства юстиции и госадминистрации, поэтому в соответствии с нормами, принятыми на общеевропейском уровне, рассматривается возможность блокирования собственности. В ближайшие дни мы будем знать, каковы дальнейшие процедуры», — подчеркнул чиновник.

По словам министра, хорватский МИД координирует свои действия с другими национальными министерствами.

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