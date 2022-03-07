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41 минуту назад

Керри: санкции против России будут иметь «цену»

Елена Прошина

Первым сигналом стали нынешние колебания на рынке энергоносителей. Об этом заявил спецпредставитель США по климату Джон Керри.

Керри: санкции против России будут иметь «цену»
Фото: ReutersReuters

«Мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Джо Байден и наши союзники – противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность», - сказал Керри.

Он высказался на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

Ранее власти Британии призвали Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Европе предложили отказаться от российских нефти и газа, несмотря на тяжелейший энергетический кризис, который разразится после этого и будет «продолжительным».

На фоне этих высказываний цена на газ в ЕС превысила отметку в 3800 долларов за тысячу кубометров. Мировые рекорды также ставят цены на нефть, алюминий, палладий. Дорожают зерно, подсолнечное масло и другие товары.

В мире,Джозеф Байден,Джон Керри,ЕС,
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