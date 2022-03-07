Керри: санкции против России будут иметь «цену»

Первым сигналом стали нынешние колебания на рынке энергоносителей. Об этом заявил спецпредставитель США по климату Джон Керри.
«Мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Джо Байден и наши союзники – противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность», - сказал Керри.
Он высказался на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.
Ранее власти Британии призвали Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Европе предложили отказаться от российских нефти и газа, несмотря на тяжелейший энергетический кризис, который разразится после этого и будет «продолжительным».
На фоне этих высказываний цена на газ в ЕС превысила отметку в 3800 долларов за тысячу кубометров. Мировые рекорды также ставят цены на нефть, алюминий, палладий. Дорожают зерно, подсолнечное масло и другие товары.