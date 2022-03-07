Кисида назвал Южные Курилы "исконными территориями" Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник в ходе дебатов в парламенте страны назвал южную часть Курильских островов японскими "исконными территориями".
"Подход Японии заключается в том, что мы считаем [южные Курильские острова] нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны", - ответил Кисида на вопрос депутата парламента о том, какими формулировками пользуется японское правительство.
Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки "исконные территории", описывая ситуацию вокруг южных Курил. 28 февраля директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что южные Курильские острова оккупированы Россией. Термин "оккупация" также годами не использовался руководством Японии в ходе дискуссий касательно соответствующего вопроса.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.