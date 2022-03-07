Кисида назвал Южные Курилы "исконными территориями" Японии

"Подход Японии заключается в том, что мы считаем [южные Курильские острова] нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны", - ответил Кисида на вопрос депутата парламента о том, какими формулировками пользуется японское правительство.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.