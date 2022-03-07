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10 минут назад

Во Франции заявили о подготовке новых секретных санкций против России

Газета.RuГазета.Ru

Глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFM, что Евросоюз прорабатывает дополнительные варианты санкций против РФ из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Во Франции заявили о подготовке новых секретных санкций против России
Фото: Christian Hartmann/ReutersChristian Hartmann/Reuters

«Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер», — сказал министр.

Он заявил об эффективности и беспрецедентности введенных санкций и подчеркнул, что у Евросоюза еще остается «пространство для маневра».

«Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (Евросоюза). 10-11 марта состоится саммит глав государств (ЕС) под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты», — объявил Ле Мэр.

Ранее во Франции были задержаны три судна и яхта, принадлежащие россиянам.

Глава Минфина Франции анонсировал тотальную экономическую войну ЕС с Россией

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

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