Зеленский обратился к Западу с требованием

«Мы ждём решения, очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолёты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе», — сказал Зеленский в видеообращении.