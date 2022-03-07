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11 минут назад

Глава МИД Польши посетовал на трудности с введением эмбарго на углеводороды из России

Елена Прошина

ЕС не сможет за один день полностью отказаться от российских энергоресурсов. Необходима программа постепенной независимости от нефти, газа и угля из РФ. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС.

В Польше посетовали на трудности с введением эмбарго на углеводороды из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Польша много лет выступает за ограничение получения от РФ углеводородов - нефти, газа и угля. Эмбарго на углеводороды возможно, но не со дня на день», - заявил он.

Пшидач предложил создать «определенный календарь действий по отключению от России». По его мнению, он должен превратиться в «европейскую программу» сокращения объемов закупок в России.

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При этом Пшилачу пришлось оправдываться перед журналистами, поинтересовавшимися. почему 28 февраля крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания «Орлен» купила 700 тыс. баррелей нефти из России.

«Нужно проработать новые пути получения нефти. Если сегодня заблокировать полностью приобретение нефти, то нам начнет недоставать его на заправках. Будут большие и справедливые претензии», - отметил он.

Около 50% импортируемой Польшей нефти на сегодня поступает из России.

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