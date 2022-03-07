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20 минут назад

Стало известно время начала переговоров России и Украины

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации», – цитирует его «Интерфакс».

По его словам, переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд.

Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.

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Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.

Представитель народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.

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