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1 час назад

Китай считает, что проблема Тайваня и вопрос Украины в корне отличаются

ТАССТАССиещё 1

Китайские власти считают, что проблема Тайваня и вопрос Украины коренным образом отличаются друг от друга, поскольку КНР рассматривает противоречия с Тайбэем как внутриполитический вопрос. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прежде всего я хочу прояснить: эти два вопроса в корне отличаются друг от друга. Украинская проблема носит межгосударственный характер, - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны. - Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая".

По словам Ван И, сложная ситуация в Тайваньском проливе связана с сепаратистскими действиями администрации острова, которая "не признает принцип "одного Китая" и "пытается изменить отношения между материковым Китаем и Тайванем, которые представляют собой единое целое". "Тем самым они извращают историю", - подчеркнул министр.

"Некоторые [политические] силы в США с целью сдерживания Китая поощряют тех, кто поддерживает идею т. н. независимости Тайваня, - напомнил Ван И. - Это серьезно противоречит основополагающим принципам международных отношений, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

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Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.

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