Руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь заявил, что на самом деле виновен в кризисе на Украине. По его словам, в то время, как Китай призывает снизить уровень напряженности, США продолжают «подливать масла в огонь и раздавать ножи».

«Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени», - заявил политолог в своей статье для издания Global Times.

Он отметил, что ситуация ухудшилась с приходом к власти американского лидера Джо Байдена. Кроме того, как сообщил Лю Цзюнь, западные СМИ часто ссылаются на неких сотрудников разведки и осведомленные источники для распространения непроверенной информации.