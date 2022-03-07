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20 минут назад

Канадская провинция вызвалась снабжать мир нефтью вместо России

Lenta.ruLenta.ru

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни заявили о возможности снабжать нефтью США и, при необходимости, весь мир. Они вызвались делать это вместо Москвы на фоне возможной приостановки экспорта черного золота из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Канадская провинция вызвалась снабжать мир нефтью вместо России
Фото:  Dado Ruvic / Reuters Dado Ruvic / Reuters

«США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир», — написала Сэвидж в своем Twitter.

Кенни, в свою очередь, удивился планам Вашингтона сменить экспортера нефти с России на Иран или Венесуэлу, отменив при этом введенные против них санкции. В своем Twitter он призвал американского президента Джо Байдена приехать в Альберту и обсудить поставки около миллиона баррелей в день от «ближайшего друга и союзника США».

США могут попросить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти

Ранее стало известно, что Байден планирует визит в Саудовскую Аравию, чтобы попросить государство увеличить объемы добычи нефти. Сообщается, что до этого глава государства критиковал Эр-Рияд, но теперь в свете повышения цены на нефть Вашингтон иначе расставляет приоритеты и пересматривает подход в сторону нормализации отношений.

Джейсон Кенни,Джозеф Байден,
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