Канадская провинция вызвалась снабжать мир нефтью вместо России

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни заявили о возможности снабжать нефтью США и, при необходимости, весь мир. Они вызвались делать это вместо Москвы на фоне возможной приостановки экспорта черного золота из России. Об этом сообщает РИА Новости.

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«США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир», — написала Сэвидж в своем Twitter.

Кенни, в свою очередь, удивился планам Вашингтона сменить экспортера нефти с России на Иран или Венесуэлу, отменив при этом введенные против них санкции. В своем Twitter он призвал американского президента Джо Байдена приехать в Альберту и обсудить поставки около миллиона баррелей в день от «ближайшего друга и союзника США».