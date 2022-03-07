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1 час назад

Минобороны РФ: жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи

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В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что жителям украинского Херсона и близлежащих населённых пунктов доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи из России. Отмечается, что конвой с гуманитарным грузом прибыл из Республики Крым. Представители ведомства также рассказали, что безопасность колонны с продуктовыми наборами обеспечивали Вооружённые силы Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ: жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

При содействии ВС России жителям города Херсон и близлежащих деревень доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи от Российской Федерации, — сказано в пресс-релизе.

Груз включал в себя мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, бутилированную воду, хлебобулочные изделия и другие продукты первой необходимости. Сообщается, что на месте раздачи продуктов местным жителям украинские националисты попытались устроить провокацию. Благодаря действиям российских военных, удалось избежать нарушения правопорядка.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что СБУ и боевики батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России. По информации ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

В мире,Верховный суд,Минобороны России,СБУ,
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