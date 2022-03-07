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2 часа назад

Британия просит немедленно исключить Россию из Интерпола

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что направила письмо в Интерпол с просьбой на неделе принять решение о немедленном исключении России из организации. Об этом сообщает РИА "Новости".

Британия просит немедленно исключить Россию из Интерпола
Фото: ReutersReuters

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе", - написала британский дипломат.

По ее словам, действия РФ - "прямая угроза безопасности" сотрудничеству правоохранительных органов на международном урвоне.

Ранее Британия выступила за исключение России из Интерпола. По данным МИД страны, украинское правительство потребовало приостановить членство российского в Интерполе. В ответ на это лава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российское бюро Интерпола в 2021 году смогло разыскать более 100 преступников. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции на Украине.

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