Британия просит немедленно исключить Россию из Интерпола

Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что направила письмо в Интерпол с просьбой на неделе принять решение о немедленном исключении России из организации. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Вместе с коллегами из США , Канады , Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе", - написала британский дипломат.

Ранее Британия выступила за исключение России из Интерпола. По данным МИД страны, украинское правительство потребовало приостановить членство российского в Интерполе. В ответ на это лава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российское бюро Интерпола в 2021 году смогло разыскать более 100 преступников. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции на Украине.