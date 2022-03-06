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2 часа назад

Погранслужба: в Польшу бежали более миллиона украинцев

Газета.RuГазета.Ru

Пограничная служба Польши назвала число украинцев, прибывших в страну после начала специальной операции Вооруженных сил РФ. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт погранслужбы.

Погранслужба: в Польшу бежали более миллиона украинцев
Фото: ReutersReuters

«Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые бежали с Украины в Польшу, превысило один миллион», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские беженцы скоро вернутся на родину.

«Надеюсь, что скоро мы сможем сказать нашим людям: «Возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, из Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет», — сказал он, отметив, что Украину и Польшу «фактически» больше не разделяет граница.

О старте спецоперации в Украине объявил 24 февраля российский президент Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» соседней страны и «денацификации» ее властей.

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