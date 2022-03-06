Погранслужба: в Польшу бежали более миллиона украинцев

«Надеюсь, что скоро мы сможем сказать нашим людям: «Возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, из Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет», — сказал он, отметив, что Украину и Польшу «фактически» больше не разделяет граница.