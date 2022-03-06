Погранслужба: в Польшу бежали более миллиона украинцев

Пограничная служба Польши назвала число украинцев, прибывших в страну после начала специальной операции Вооруженных сил РФ. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт погранслужбы.
«Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые бежали с Украины в Польшу, превысило один миллион», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские беженцы скоро вернутся на родину.
«Надеюсь, что скоро мы сможем сказать нашим людям: «Возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, из Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет», — сказал он, отметив, что Украину и Польшу «фактически» больше не разделяет граница.
О старте спецоперации в Украине объявил 24 февраля российский президент Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» соседней страны и «денацификации» ее властей.