В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
3 часа назад

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Британское информационное агентство Reuters сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Фото: ReutersReuters

Ранее Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили создание гуманитарных коридоров на востоке Украины. Кроме того, Путин заверил Макрона, что физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС, которая пострадала в ходе специальной операции российских Вооруженных сил, ничего не угрожает.

До этого Зеленский провел переговоры с американским предпринимателем Илоном Маском о доставке еще одной партии систем Starlink. Он также пригласил Маска в Украину, когда в стране настанет мир.

Спецоперация длится уже 11 день, Путин объявил о ее начале объявил 24 февраля. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» Украины и «денацификации» ее властей.

Последние новости
В мире,Эммануэль Макрон,Илон Маск,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители