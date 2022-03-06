Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Британское информационное агентство Reuters сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили создание гуманитарных коридоров на востоке Украины. Кроме того, Путин заверил Макрона, что физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС, которая пострадала в ходе специальной операции российских Вооруженных сил, ничего не угрожает.

До этого Зеленский провел переговоры с американским предпринимателем Илоном Маском о доставке еще одной партии систем Starlink. Он также пригласил Маска в Украину, когда в стране настанет мир.

Спецоперация длится уже 11 день, Путин объявил о ее начале объявил 24 февраля. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» Украины и «денацификации» ее властей.