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1 час назад

ОБСЕ сообщила об обстреле ее офиса в Мариуполе

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был поврежден в результате обстрела в Мариуполе. Об этом следует из отчета организации.

ОБСЕ сообщила об обстреле ее офиса в Мариуполе
Фото: ReutersReuters

«Миссия получила сообщения о том, что помещение узлового пункта СММ в Мариуполе получило повреждения в результате обстрела. Согласно первоначальным сообщениям от национальной миссии СММ, здание было повреждено, оборудование связи, принадлежащее СММ, уничтожено, а два автомобиля СММ подожжены», — передает РИА «Новости» выдержку из отчета.

Это случилось утром 6 марта в 11:30 по местному времени. На данный момент процесс временной эвакуации международных членов СММ ОБСЕ почти завершен. Пока руководство организации находится в стране, но в скором времени планирует ее покинуть.

Ранее сообщалось, что националисты из националистического батальона «Азов» (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) расстреляли колонну мирных граждан, которые продвигались по гуманитарному коридору в Мариуполе. По итогу двое гражданских погибли, четверо получили ранения. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что украинская власть не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, несмотря соблюдение всех условий российской стороной. В ночь с 6 на 7 марта стало известно, что националисты из Украины возобновили огонь и стали стрелять в мирных людей, которые пытались пройти по гумкоридору из Мариуполя.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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