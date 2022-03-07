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36 минут назад

Трамп предложил «бомбить» Россию американскими F-22 под китайскими флагами

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил с шуточным предложением о том, чтобы закрепить на американских истребителях F-22 китайские флаги и отправить их бомбить Россию от лица Пекина. Таким образом Штаты смогут обвинить Пекин в нападении на Москву и понаблюдать за их конфликтом, отметил он. Об этом сообщает Washington Post.

Трамп предложил «бомбить» Россию под китайскими флагами
Фото: ReutersReuters

«Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил экс-президент.

Таким образом он высмеял действующего главу государства Джо Байдена, упрекнув его в слабости. Трамп отметил, что за время правления Байдена президент России Владимир Путин стал в большей степени готовым как к возможной ядерной войне, так и к третьей мировой.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что данные министерства обороны России о разработке на Украине компонентов биологического оружия являются подтверждением того, что у России были веские основания для проведения специальной военной операции.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,
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