Трамп предложил «бомбить» Россию под китайскими флагами

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с шуточным предложением о том, чтобы закрепить на американских истребителях F-22 китайские флаги и отправить их бомбить Россию от лица Пекина. Таким образом Штаты смогут обвинить Пекин в нападении на Москву и понаблюдать за их конфликтом, отметил он. Об этом сообщает Washington Post.

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«Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил экс-президент.

Таким образом он высмеял действующего главу государства Джо Байдена, упрекнув его в слабости. Трамп отметил, что за время правления Байдена президент России Владимир Путин стал в большей степени готовым как к возможной ядерной войне, так и к третьей мировой.