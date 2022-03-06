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18 минут назад

Джонсон подготовил план действий по Украине

Газета.RuГазета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы британского правительства.

Джонсон подготовил план действий по Украине
Фото: ReutersReuters

Предложенный политиком план состоит из шести пунктов и предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, максимально возможное давление на РФ, предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только на основе полного участия «легитимного украинского правительства», а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Джонсон считает, что страны Запада и международное сообщество в целом должны поддержать данные предложения. Он собирается обсудить на следующей неделе эту инициативу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и своим нидерландским коллегой Марком Рютте, которые прибудут Лондон в понедельник, 7 марта. В четверг, 10 марта, британскую столицу посетят лидеры государств Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которые вместе с Джонсоном примут участие в специальной встрече, посвященной Украине.

Ранее Джонсон заявил, что до идеи прямого военного противостояния между РФ и Западом на Украине еще далеко.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.

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