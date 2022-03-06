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25 минут назад

В Египте задержали самолет с российскими туристами

Газета.RuГазета.Ru

В египетском Шарм-эш-Шейхе задержали самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В Египте задержали самолет с российскими туристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из них, борт U6 1886 должен был вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Воздушное судно должно было пролетать над территорией Кипра.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — заявил источник.

Также он указал, что ранее в этот же день с курортов Египта на Красном море в РФ благополучно вернулись два других борта «Уральских авиалиний». Маршрут самолетов также пролегал через территорию Кипра. Как отметил источник, в настоящее время другие маршруты согласовываются, но «на это может уйти время».

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

В марте Турция, Египет и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов.

Ранее РБК писал, что во время совещания в Минтрансе, которое состоялось 28 февраля при участии крупнейших российских авиакомпаний, обсуждался вопрос о том, как оставить в России самолеты иностранного производства в условиях запрета Евросоюза на поставку новых лайнеров и аннулирования действующих лизинговых договоров, которые активны до 28 марта 2022 года.

По словам источников, одним из вариантов решения проблемы является национализация таких воздушных судов. Минтранс склоняется к такому варианту, подчеркнул собеседник агентства из крупной лизинговой компании. Он отметил, что власти в настоящее время еще не приняли окончательного решения о том, что делать с самолетами Airbus и Boeing, которые могут отозвать лизингодатели.

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