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12 минут назад

В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.

В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.

Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».

Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.

В мире,Международный валютный фонд,
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