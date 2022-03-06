В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
32 минуты назад

Зеленский предложил США новый рычаг давления на Россию

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с конгрессом США и призвал ввести эмбарго на импорт всей российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.

Зеленский предложил США новый рычаг давления на Россию
Фото: ReutersReuters

Глава украинского государства пояснил, что санкционное давление на Россию необходимо усилить. Как говорится в сообщении, Владимир Зеленский уверен, что ввод эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования в торговле станут эффективными санкциями против России.

Отмечается, что Зеленский провел видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса США от обеих партий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина прикладывает все силы, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, заключенные на переговорах с Россией. Политик подчеркнул, что речь идет прежде всего о создании гуманитарных коридоров и обеспечении их безопасности для эвакуации граждан. Зеленский напомнил, что по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи планируется эвакуировать около 215 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский дал оценку текущему диалогу с Россией. Он заявил, что «посмотрит», может ли страна «пойти дальше в переговорном процессе».

В Турции заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители