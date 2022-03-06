Зеленский предложил США новый рычаг давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с конгрессом США и призвал ввести эмбарго на импорт всей российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.

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Глава украинского государства пояснил, что санкционное давление на Россию необходимо усилить. Как говорится в сообщении, Владимир Зеленский уверен, что ввод эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования в торговле станут эффективными санкциями против России.

Отмечается, что Зеленский провел видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса США от обеих партий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина прикладывает все силы, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, заключенные на переговорах с Россией. Политик подчеркнул, что речь идет прежде всего о создании гуманитарных коридоров и обеспечении их безопасности для эвакуации граждан. Зеленский напомнил, что по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи планируется эвакуировать около 215 тысяч человек.