Зеленский предложил США новый рычаг давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с конгрессом США и призвал ввести эмбарго на импорт всей российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.
Глава украинского государства пояснил, что санкционное давление на Россию необходимо усилить. Как говорится в сообщении, Владимир Зеленский уверен, что ввод эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования в торговле станут эффективными санкциями против России.
Отмечается, что Зеленский провел видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса США от обеих партий.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина прикладывает все силы, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, заключенные на переговорах с Россией. Политик подчеркнул, что речь идет прежде всего о создании гуманитарных коридоров и обеспечении их безопасности для эвакуации граждан. Зеленский напомнил, что по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи планируется эвакуировать около 215 тысяч человек.
Кроме того, Зеленский дал оценку текущему диалогу с Россией. Он заявил, что «посмотрит», может ли страна «пойти дальше в переговорном процессе».