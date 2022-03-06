"Путин должен проиграть": Британский премьер обратился к союзникам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что международному сообществу необходимо присоединиться к разработанному им плану действий по вопросу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное канцелярией британского премьера.

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По словам Джонсона, президент России Владимир Путин «должен проиграть, потерпеть неудачу, осуществляя этот акт агрессии». Премьер Великобритании указал, что поддерживать мировой порядок на одних лишь словах невозможно, все мировое сообщество должно «защищать его от продолжающихся попыток переписать правила военной силой».

Отмечается, что план Джонсона состоит из шести пунктов и предполагает оказание Киеву помощи в защите территории Украины, мобилизацию международной гуманитарной коалиции в поддержку страны, давление на Россию на пределе возможностей европейских стран, поиск дипломатических путей деэскалации конфликта, предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине и срочное укрепление безопасности во всем Евроатлантическом регионе.