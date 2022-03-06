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44 минуты назад

Вучич раскрыл последствия кризиса на Украине

Елена Прошина

Ситуация на Украине меняет всю мировую политическую сцену, многие страны ощутят последствия происходящего. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kurir.

Вучич раскрыл последствия кризиса на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, конфликт на Украине изменил всю политическую мировую сцену. Вучич пояснил, что противостояние России и Украины спровоцировало множество проблем как для Сербии, так и для других стран.

«Последствия таковы, что мы, например, не можем ввезти коксующийся уголь с Украины и железо из России, цена нефти выросла до $115 за баррель, а была $85», — заявил он.

Глава сербского государства добавил, что на сегодняшний день в Сербии зафиксирована самая большая нехватка муки и пшеницы за всю историю, так как крупнейшие поставщики — Россия и Украина — находятся в конфликте.

Вучич также призвал граждан страны не принимать участие в акциях в поддержку России или Украины.

«Я нас всех не понимаю и всех наших людей. Я не понимаю эту безответственность в протестах, которые кто-то организует, не понимая, каковы элементарные интересы Сербии», — заявил он.

Ранее в Белграде прошла массовая акция в поддержку России. Толпа собралась в центре города у памятника Николаю II и выразила одобрение действиям властей РФ.

В мире,Николай II,Александар Вучич,
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