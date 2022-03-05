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1 час назад

Болгария готова закрыть свои порты для российских судов

ТАССТАСС

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев не уточнил, с какого момента это решение может вступить в силу

Болгария готова закрыть свои порты для российских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Болгарии готовы закрыть порты страны для российских судов. Об этом в субботу в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев.

"Министерство транспорта подтвердило возможность закрытия болгарских портов для судов под российским флагом, так как в наших национальных интересах остановить войну. ЕС успел выстроить достаточно эффективную экономическую блокаду, и мы считаем, что в настоящее время это самое эффективное решение", - заявил министр.

Глава Минтранса не уточнил, с какого момента это решение может вступить в силу.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,Минтранс РФ,ЕС,
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