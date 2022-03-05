Правительственный спецборт прибыл в США

Правительственный спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» прибыл в столицу США для вывоза дипломатов российского МИД. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Самолет суммарно провел в воздухе около 12 часов. Взлетев с аэропорта Пулково, борт пролетел по территории Карельского полуострове, покинул воздушные границы России и улетел в юго-западном направлении над Атлантикой, обогнув Скандинавию.