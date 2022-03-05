Польша сообщила о приеме почти 800 тысяч беженцев с Украины

«С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 787 тысяч человек. Только вчера, 4 марта, сотрудники погранохраны пропустили рекордные 106 тысяч приезжающих с территории Украины. Сегодня до 7:00 (9:00 по московскому времени) — почти 34 тысячи. Это на 34% больше, чем вчера», — отметили в службе.