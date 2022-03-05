Польша сообщила о приеме почти 800 тысяч беженцев с Украины

Почти 800 тысяч украинских беженцев въехали на территорию Польши с начала военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу страны.
«С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 787 тысяч человек. Только вчера, 4 марта, сотрудники погранохраны пропустили рекордные 106 тысяч приезжающих с территории Украины. Сегодня до 7:00 (9:00 по московскому времени) — почти 34 тысячи. Это на 34% больше, чем вчера», — отметили в службе.
Ранее в ООН заявили, что за неделю спецоперации на Украине ее покинули более одного миллиона человек. Помимо Польши беженцы прибывают в Венгрию, Словакию, Румынию, Молдову и другие европейские страны.