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7 часов назад

Польша сообщила о приеме почти 800 тысяч беженцев с Украины

Елена Прошина

Почти 800 тысяч украинских беженцев въехали на территорию Польши с начала военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу страны.

Польша сообщила о приеме почти 800 тысяч беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 787 тысяч человек. Только вчера, 4 марта, сотрудники погранохраны пропустили рекордные 106 тысяч приезжающих с территории Украины. Сегодня до 7:00 (9:00 по московскому времени) — почти 34 тысячи. Это на 34% больше, чем вчера», — отметили в службе.

Ранее в ООН заявили, что за неделю спецоперации на Украине ее покинули более одного миллиона человек. Помимо Польши беженцы прибывают в Венгрию, Словакию, Румынию, Молдову и другие европейские страны.

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