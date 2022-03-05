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7 часов назад

Пресс-секретарь посольства США покидает Россию

Елена Прошина

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц покидает Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь посольства США покидает Россию
Фото: РамблерРамблер

«Я уезжаю из Москвы», — приводится в материале автоматический ответ на письменный запрос агентства в посольство.

Ранее все сотрудники американского посольства в Белоруссии прекратили работу и покинули республику. До этого, в январе, 27 представителей посольства в США вынуждены были покинуть Вашингтон в соответствии с предписанием Госдепартамента. Еще 28 россиянам необходимо покинуть Соединенные Штаты к 30 июня.

В мире,Госдеп США,
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