Пресс-секретарь посольства США покидает Россию

«Я уезжаю из Москвы», — приводится в материале автоматический ответ на письменный запрос агентства в посольство.

Ранее все сотрудники американского посольства в Белоруссии прекратили работу и покинули республику. До этого, в январе, 27 представителей посольства в США вынуждены были покинуть Вашингтон в соответствии с предписанием Госдепартамента. Еще 28 россиянам необходимо покинуть Соединенные Штаты к 30 июня.