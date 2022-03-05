В Вильнюсе напали на российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на Посла», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Посольство РФ в Вильнюсе направило ноту в МИД Литвы в связи с угрозами дипломатам и фактами давления на российского посла. По словам Захаровой, меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских дипломатических учреждений, «явно недостаточны».

«Подозреваем, что такая задача и не ставится», - отметила Захарова.

Российский МИД предупредил Литву, Латвию и Эстонию «об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза» и потребовал принять меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.