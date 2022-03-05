Китай предложил способ решить «накопившиеся проблемы» России и Запада

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести разговор на равных и посмотреть в лицо накопившимся противоречиям. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет», - заявил Ван И.
Он также призвал госсекретаря США серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России.
Ван И призвал стремиться к сбалансированному, эффективному и устойчивому механизму европейской безопасности и следовать принципу неделимости безопасности.
В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).