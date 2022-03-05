Китай предложил способ решить «накопившиеся проблемы» России и Запада

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести разговор на равных и посмотреть в лицо накопившимся противоречиям. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет», - заявил Ван И.

Он также призвал госсекретаря США серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России.

Ван И призвал стремиться к сбалансированному, эффективному и устойчивому механизму европейской безопасности и следовать принципу неделимости безопасности.