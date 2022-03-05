В России рассказали о новом серьезном вызове для Европы

Прибытие украинских беженцев может стать новым серьезным вызовом для Европы и вылиться в миграционный кризис, подобный тому, который был связан с волной беженцев с Ближнего Востока, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Разница состоит в том, что миграция сейчас происходит на фоне худшей экономической конъюнктуры и может спровоцировать непредсказуемые политические изменения в Восточной Европе и не только, отметил политолог. По его словам, это связано с двумя факторами. Во-первых, большое количество людей одномоментно прибывает через сухопутные границы, где их сложно остановить. Во-вторых, пример Молдавии показал, что зачастую уезжает достаточно проблемный контингент, отметил Мендкович..

При движении мигрантов дальше в Европу ситуация может усугубиться еще больше, считает он. Так, проживающие в Германии россияне сейчас становятся объектами агрессии, их увольняют с работы, им угрожают, отметил политолог. «При появлении дополнительного раздражителя в лице массы мигрантов с Украины могут начаться многочисленные межэтнические конфликты с участием различных диаспор и даже коренного населения. Это очень серьезный вызов Европе», — поделился он.

По мнению Мендковича, после окончания военной операции, в сообществе беженцев с высокой долей вероятности произойдет раскол: те, кто не идеологизирован, постараются вернуться на родину и заняться ее восстановлением. Та часть, которая ассоциирует себя с принятой на Украине сейчас идеологией, может попытаться остаться в Европе. «Меньшая часть будет претендовать на создание каких-то политических и информационных структур совместно со спецслужбами стран Европы, но большая как раз превратиться в ту самую социальную проблему», — заключил политолог.