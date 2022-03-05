На Украине заочно арестовали Газманова

«Олег Михайлович, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что наш суд согласился с ходатайством прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию страны для избрания меры пресечения», — говорится в сообщении.