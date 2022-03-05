На Украине заочно арестовали Газманова

Украинский суд заочно арестовал народного артиста России Олега Газманова, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора государства Ирину Венедиктову.
На своей странице в Facebook она опубликовала постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Газманова.
«Олег Михайлович, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что наш суд согласился с ходатайством прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию страны для избрания меры пресечения», — говорится в сообщении.
При этом она отметила, что в Незалежной понимают, что добровольно Газманов не явится в украинский суд и не приедет на гастроли, поэтому страна инициировала процедуру объявления его в международный розыск.
«Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде», — добавила Венедиктова.
Ранее суд на Украине по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны заочно арестовал Михалкова.