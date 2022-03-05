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29 минут назад

Кипр отозвал разрешение на заход в порты для военных кораблей России

Вероника Полынина

Кипр отозвал разрешения на заход в свои порты четырех военных кораблей России, сообщает ТАСС.

Кипр отозвал разрешение на заход в порты для военных кораблей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«2 марта МИД Кипра уведомил российскую сторону официальной нотой об отзыве ранее выданных разрешений на заход четырех кораблей ВМФ РФ в кипрские порты», - рассказали в посольстве России в Никосии.

Разрешения были выданы каждому кораблю отдельно.

5 марта стало известно, что Кипр отказал пяти российским военным судам, в числе которых были фрегаты и катера поддержки, в швартовке в порту Лимасола. Кораблям пришлось искать порты других стран для дозаправки.

Турция отказалась пропустить три российских корабля

Вашингтон давно требовал запрета на прием кораблей российского военно-морского флота в кипрских портах, предлагая в ответ снять запрет на поставку вооружения из США на Кипр. Глава МИД России Сергей Лавров в 2020 году на встрече с президентом Кипра назвал позицию Вашингтона прискорбной и заявил, что США пытаются стравливать страны друг с другом.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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