Кипр отозвал разрешение на заход в порты для военных кораблей России

«2 марта МИД Кипра уведомил российскую сторону официальной нотой об отзыве ранее выданных разрешений на заход четырех кораблей ВМФ РФ в кипрские порты», - рассказали в посольстве России в Никосии.

5 марта стало известно, что Кипр отказал пяти российским военным судам, в числе которых были фрегаты и катера поддержки, в швартовке в порту Лимасола. Кораблям пришлось искать порты других стран для дозаправки.

Вашингтон давно требовал запрета на прием кораблей российского военно-морского флота в кипрских портах, предлагая в ответ снять запрет на поставку вооружения из США на Кипр. Глава МИД России Сергей Лавров в 2020 году на встрече с президентом Кипра назвал позицию Вашингтона прискорбной и заявил, что США пытаются стравливать страны друг с другом.