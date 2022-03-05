Алиев пообещал создать в Карабахе рай на земле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуном Мохд Шарифой пообещал создать в Нагорном Карабахе и Зангезуре «образец рая на земле». Его слова приводит Report.az.
«Вы знаете, мы восстановим территории, как я уже говорил, создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле. Мы сделаем это любой ценой», — сказал Алиев.
Также президент Азербайджана выразил надежду на то, что ООН поддержит страну «через свои структуры и каналы коммуникации». По его словам, в вопросе восстановления территорий недопустимо равнодушие международных организаций, донорских организаций, а также крупных фондов.