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41 минуту назад

Лондон поможет Киеву уйти от российских нефти и газа

Елена Прошина

Великобритания готова оказать Украине поддержку, чтобы уйти от потребления российских нефти и газа. Об этом заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в ходе общения с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко.

Лондон поможет Киеву уйти от российских нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа», — цитируют министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо перестать зависеть от российского газа и искать источники энергии в других странах. Премьера поддержали в Германии, там считают, что стране необходимо начать делать энергетический переход.

Немецкие власти считают, что страна не сможет отказаться от российских ресурсов за один день. Германии следует постепенно снижать свою зависимость от российского газа и начать покупать энергоресурсы в других странах.

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