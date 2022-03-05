Лондон поможет Киеву уйти от российских нефти и газа

Великобритания готова оказать Украине поддержку, чтобы уйти от потребления российских нефти и газа. Об этом заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в ходе общения с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко.

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«Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российской нефти и газа», — цитируют министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо перестать зависеть от российского газа и искать источники энергии в других странах. Премьера поддержали в Германии, там считают, что стране необходимо начать делать энергетический переход.