Блинкен признал превосходство российской армии

«Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина», — заявил он.