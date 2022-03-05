Блинкен признал превосходство российской армии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вес российской армии превышает украинские возможности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина», — заявил он.
При этом, он считает, что Кремль недооценивает «в полной мере» силу воли украинского народа и какое влияние она оказывает.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.
Ранее в НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того потребовали в Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко, добавив, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию.