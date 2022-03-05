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45 минут назад

Блинкен признал превосходство российской армии

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вес российской армии превышает украинские возможности. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен признал превосходство российской армии
Фото: ReutersReuters

«Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина», — заявил он.

При этом, он считает, что Кремль недооценивает «в полной мере» силу воли украинского народа и какое влияние она оказывает.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.

Ранее в НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того потребовали в Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко, добавив, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию.

В мире,Энтони Блинкен,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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