На Украине разочаровались в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО по Украине не вызывает уважения, а сама организация совершенно не такая, какой ее представляли украинцы. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Кулебы, сейчас альянс как организация по сути самоустранился от украинского кризиса.

«Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой организацией, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения», - заявил министр иностранных дел Украины.

Он также выразил уверенность, что в НАТО пока не понимают, что все заявления о том, что «они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли» - это просто слова.

«Когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», - заявил Дмитрий Кулеба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».