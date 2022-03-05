Норвегия решила свести к минимуму контакты с РФ

Норвегия намерена свести к минимуму контакты с российскими властями из-за специальной операции России на Украине. Об этом со ссылкой на заявление норвежского МИДа пишет ТАСС.

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«Нападение России на Украину привело к тому, что Норвегия сократит контакты с российскими властями до минимума, как и другие европейские страны и союзники», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД заверили, что «не делают это с легким сердцем» и сохранят «необходимое сотрудничество для обеспечения безопасности»

Правительство продолжит «поддерживать сотрудничество и контакты между людьми» с обеих сторон, однако события на Украине сильно осложнили и это взаимодействие, констатировали дипломаты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, включающие блокировку ЦБ и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.