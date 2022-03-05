"Страну захлестнула волна грабежей и мародерства"

Чудовищный рост преступности отмечается на Украине из-за бесконтрольной раздачи вооружения жителям городов, радикалам и уголовным преступникам. Об этом заявил в субботу глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев .

"Ситуация обостряется чудовищным ростом преступности, спровоцированной украинской властью, которая без разбора вооружила жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения", - сказал он.

По словам Мизинцева, на Украине фактически нет гражданско-правового управления, и, пользуясь своей безнаказанностью, бандиты бесчинствуют в городах, убивают, грабят и насилуют.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.