Британия призвала граждан покинуть Россию

МИД Британии призвал своих граждан рассмотреть возможность выезда из России, если их присутствие в стране не является необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рекомендуется британским гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, рассмотреть возможность выезда из страны оставшимися коммерческими маршрутами», - говорится в заявлении министерства.

Гражданам, находящимся в Великобритании, внешнеполитическое ведомство советует воздержаться от любых поездок в Россию в связи с «отсутствием доступных вариантов перелета для возвращения в Великобританию и повышенной нестабильностью российской экономики».