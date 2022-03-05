Британия призвала граждан покинуть Россию

МИД Британии призвал своих граждан рассмотреть возможность выезда из России, если их присутствие в стране не является необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рекомендуется британским гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, рассмотреть возможность выезда из страны оставшимися коммерческими маршрутами», - говорится в заявлении министерства.
Гражданам, находящимся в Великобритании, внешнеполитическое ведомство советует воздержаться от любых поездок в Россию в связи с «отсутствием доступных вариантов перелета для возвращения в Великобританию и повышенной нестабильностью российской экономики».
Ранее жители Великобритании назвали антироссийские санкции Запада «выстрелом себе в ногу». По мнению британцев, Европа пострадает от санкций гораздо больше, чем Москва. Жители уже возмущаются ростом цен на газ и нефть.