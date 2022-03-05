Обзор иноСМИ: конец русских денег в Британии и истерика Запада

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Экономика России в осаде

Эксперты прогнозируют, что западные санкции, введенные против России из-за военной операции на Украине, окажут «драматическое воздействие» на российскую финансовую систему и на курс рубля и могут привести к сокращению государственных и частных расходов на 10%. Об этом пишет Financial Times.

При этом издание привело в пример Иран, экономика которого, несмотря на многолетние жесткие санкции не обрушилась. А экономист Goldman Sachs Клеменс Грейф (Clemens Grafe), прогнозирует, что кризис в России ослабнет и сойдет на нет за шесть-девять месяцев, так как страна сможет компенсировать санкций против валютных резервов Центробанка доходами от продажи нефти и газа.

Эпоха русских денег в Лондоне подошла к концу

Столицу Великобритании долгое время называли Москвой-на-Темзе и Лондонградом, так как после распада СССР сюда стекались российские деньги. Этому способствовали введение «золотых виз», по которым любой вложивший 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) получал вид на жительство, удобные законы о налогах, клевете и собственности. Об этом пишет The Economist.

Однако военная операция на Украине и санкции против России приведут к падению Лондонграда, уверены британские журналисты. Они прогнозируют, что запросы об имуществе необъясненного происхождения будут соблюдаться строже, а олигархам с подозрительной наличностью придется объясниться или платить штрафы.

В Китае назвали «истеричными» западные санкции против России

На фоне нарастающего кризиса на Украине под западные санкции попали российские кошки, деятели культуры и спортсмены, также на Западе запрещают изучение произведений великих русских писателей, в том числе и Федора Достоевского. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян отметил, что российско-украинский конфликт – во многом информационная война, а атмосфера на западе «пропитана антироссийской истерикой». При этом абсурдность санкций в отношении кошек показывает, как легко Запад выходит из себя.

В Польше предрекли «рыночный развод» с Россией

Экономическое сотрудничество между Москвой и Варшавой может быть свернуто окончательно по политическим причинам, несмотря на то, что в обеих странах еще оставались инвесторы, которые верили, что бизнес можно отделить от политики, пишет Polityka.

По данным издания, после начала спецоперации на Украине на треть подешевели акции компании LPP, которой российский рынок давал 20% оборота. Серьезных проблем опасается и лидер польского обувного рынка CCC. Ранее с польского рынка уже ушли российские инвесторы. При этом политическая напряженность понизила до нуля шансы на развитие сети «Мере», у которой российский владелец.

США остановили испытания ядерной ракеты

Несмотря на то, что формально ничего не мешало запуску, США отказались от запланированного испытания ракеты «Минитмен», способной нести ядерные боеголовки. В разгар конфликта между Украиной и Россией Вашингтон стал действовать осторожнее, отмечает немецкое издание Die Welt.