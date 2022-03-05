В Крыму рассказали о гонениях русских немцев в Германии

Русские немцы, которые проживают в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

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По его словам, люди боятся, что это перерастет в массовое явление.

«Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии. Творится что-то запредельное», — добавил Гемпель.

Он отметил, что в Германии совершают погромы магазинов, которые принадлежат русским немцам.

«В свободной демократической Германии фактически началась травля русских немцев, в том числе в школах и университетах»,— подчеркнул глава комитета крымского парламента.

Факты, связанные с гонениями, зафиксированы, их передадут в правозащитные организации, заключил Гемпель.