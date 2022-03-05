Пока вы спали: мир без российского газа и суд с Apple

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Россияне подали в суд на Apple

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Организация «Общественная потребительская инициатива» подала в Пресненский суд Москвы иск с требованием арестовать счета, запасы товаров и имущества компании Apple в России до тех пор, пока та не возобновит поставки, продажи и техобслуживание российских клиентов. Об этом пишут «Известия».

При этом источник в одной из компаний - партнеров Apple заявил, что пока речь идет только о временной приостановке американской компанией поставок и продажи техники из-за спецоперации России на Украине. По его словам, Apple не уходит с российского рынка, работает техподдержка, а также сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию.

Девелоперы начали замораживать новые проекты

Строительные компании на фоне падения курса рубля, роста ипотечных ставок и цен на стройматериалы начали замораживать новые проекты. В их числе — ПИК, RDI, «Пионер», сообщают «Известия».

Застройщики отмечают, что из-за роста цен невозможно оценить себестоимость строительства и возникают сложности с получением проектного финансирования. При этом они заверили, что проекты, по которым работы уже ведутся, будут реализованы.

Спецоперация на Украине сократила число звонков мошенников

После начала спецоперации на Украине количество звонков от мошенников упало в десять раз. Это зафиксировали антифрод-системы банков, которые сотрудничают с проектом «Мошеловка», пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали снижение мошеннических звонков с тем, что на территории Украины были уничтожены хорошо оборудованные криминальные кол-центры. При этом фиксируется рост активности мошенников в соцсетях и доля рассылок с вредоносной рекламой.

Оценены перспективы отказа Европы от российских энергоносителей

После начала российской спецоперации на Украине США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, призывая отказаться от российской нефти и газа. Сокращение экспорта энергоносителей станет серьезным ударом по внутреннему производству в России и рабочим местам, а также по доходам российского бюджета, пишет «Взгляд».

Однако отказ от российского газа окунет и Евросоюз в энергетический и экономический кризис, так как никто в мире сейчас не в состоянии полностью закрыть потребности европейских стран в «голубом топливе», отмечают эксперты. Также торговое эмбарго негативно скажется на мировой экономике, а инфляция «приобретет еще более ужасающий размах от шоковых цен на сырье».

Украинские беженцы поразили Европу хамством

На фоне проведения российской спецоперации на западных границах Украины образовались многокилометровые очереди из желающих покинуть страну, и резко вырос уровень коррупции среди пограничников. При этом жители Молдавии и Польши жалуются на поведение украинских беженцев, сообщает «Взгляд».