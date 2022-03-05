Пока вы спали: мир без российского газа и суд с Apple

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Организация «Общественная потребительская инициатива» подала в Пресненский суд Москвы иск с требованием арестовать счета, запасы товаров и имущества компании Apple в России до тех пор, пока та не возобновит поставки, продажи и техобслуживание российских клиентов. Об этом пишут «Известия».
При этом источник в одной из компаний - партнеров Apple заявил, что пока речь идет только о временной приостановке американской компанией поставок и продажи техники из-за спецоперации России на Украине. По его словам, Apple не уходит с российского рынка, работает техподдержка, а также сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию.
Строительные компании на фоне падения курса рубля, роста ипотечных ставок и цен на стройматериалы начали замораживать новые проекты. В их числе — ПИК, RDI, «Пионер», сообщают «Известия».
Застройщики отмечают, что из-за роста цен невозможно оценить себестоимость строительства и возникают сложности с получением проектного финансирования. При этом они заверили, что проекты, по которым работы уже ведутся, будут реализованы.
После начала спецоперации на Украине количество звонков от мошенников упало в десять раз. Это зафиксировали антифрод-системы банков, которые сотрудничают с проектом «Мошеловка», пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты связали снижение мошеннических звонков с тем, что на территории Украины были уничтожены хорошо оборудованные криминальные кол-центры. При этом фиксируется рост активности мошенников в соцсетях и доля рассылок с вредоносной рекламой.
После начала российской спецоперации на Украине США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, призывая отказаться от российской нефти и газа. Сокращение экспорта энергоносителей станет серьезным ударом по внутреннему производству в России и рабочим местам, а также по доходам российского бюджета, пишет «Взгляд».
Однако отказ от российского газа окунет и Евросоюз в энергетический и экономический кризис, так как никто в мире сейчас не в состоянии полностью закрыть потребности европейских стран в «голубом топливе», отмечают эксперты. Также торговое эмбарго негативно скажется на мировой экономике, а инфляция «приобретет еще более ужасающий размах от шоковых цен на сырье».
На фоне проведения российской спецоперации на западных границах Украины образовались многокилометровые очереди из желающих покинуть страну, и резко вырос уровень коррупции среди пограничников. При этом жители Молдавии и Польши жалуются на поведение украинских беженцев, сообщает «Взгляд».
Основная претензия жителей принимающих беженцев стран, что украинцы забывают, что «здесь вам не дома», требуют говорить с ними на украинском языке, размещать в комфортных условиях, а также разрисовывают и портят памятники.