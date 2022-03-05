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48 минут назад

Чехия озвучила сумму ежемесячных выплат украинским беженцам

Алиса Селезнёва

Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка вынес на рассмотрение правительством законопроект о выплате в качестве ежемесячной финансовой поддержки беженцам из Украины пяти тысяч крон (около €200). Об этом пишет ТАСС.

Чехия назвала ежемесячную сумму выплат беженцам из Украины
Фото: EPAEPA

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Украина заявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения.

По данным замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, к 1 марта Украину покинули до четырех миллионов человек. При этом представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту уточнила, что за шесть дней из Украины выехали 835 928 человек.

С начала российской операции на Украине в Чехии было зарегистрировано около 40 тысяч украинских беженцев. Власти страны намерены поддержать их финансово.

«Проект [закона, направленный в правительство, предусматривает выплаты] пять тыс. крон на каждого беженца», - заявил Юречка.

Выплаты украинские беженцы смогут получать в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Также правительство намерено финансово поддержать жителей страны, обеспечивающих беженцев жильем, и собирается выплачивать им по одной тысячи крон (примерно €40) на человека в течение пяти месяцев.

После одобрения правительством законопроект в ускоренном порядке пройдет процедуру утверждения парламентом Чехии.

В мире,Мартин Гриффитс,Владимир Путин,ООН,
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