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28 минут назад

В Германии выступили в защиту русскоязычных граждан

News.ruNews.ru

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии выступили в защиту русскоязычных граждан
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look PressMarc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка, — заявила Фезер.

Она также добавила, что эта защита распространяется и на людей с украинскими корнями. Она при этом не стала приводить примеры такой агрессии и дискриминации в отношении русскоязычного населения.

Ранее генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился из-за политики греческих властей в отношении специальной операции России на Украине. Он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего, прежде чем выходить с жёлто-голубыми флагами. Он также назвал европейских лидеров «пешками», которые подчиняются приказам извне.

В мире,Нэнси Фезер,Димитрис Яннакопулос,Владимир Путин,
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