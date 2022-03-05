В Германии выступили в защиту русскоязычных граждан

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка, — заявила Фезер.

Она также добавила, что эта защита распространяется и на людей с украинскими корнями. Она при этом не стала приводить примеры такой агрессии и дискриминации в отношении русскоязычного населения.