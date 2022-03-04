Блинкен: стабильность в Европе висит на волоске

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стабильность в Европе поставлена под угрозу из-за действий России на Украине, передает ТАСС.

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По словам Блинкена, стабильность в Европе «висит на волоске».

«Основанный на правилах международный порядок, который имеет определяющее значение для поддержания мира и безопасности, подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину», - заявил глава госдепартамента на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен призвал российские власти «немедленно прекратить все атаки рядом с украинскими атомными объектами, а также дать возможность гражданскому персоналу делать там свою работу».

Он отметил, что США сохраняют готовность не только к ужесточению санкций, но и к дипломатии. По словам госсекретаря США, не исключены ограничения, касающиеся энергетического сектора РФ.

Отвечая на вопрос о призывах к введению бесполетной зоны над Украиной, Блинкен заявил, что этот шаг привел бы к войне с Россией.