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1 час назад

Блинкен: стабильность в Европе висит на волоске

Вероника Полынина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стабильность в Европе поставлена под угрозу из-за действий России на Украине, передает ТАСС.

Блинкен: стабильность в Европе висит на волоске
Фото: ReutersReuters

По словам Блинкена, стабильность в Европе «висит на волоске».

«Основанный на правилах международный порядок, который имеет определяющее значение для поддержания мира и безопасности, подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину», - заявил глава госдепартамента на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен в своем Twitter обратился к россиянам на русском языке

Блинкен призвал российские власти «немедленно прекратить все атаки рядом с украинскими атомными объектами, а также дать возможность гражданскому персоналу делать там свою работу».

Он отметил, что США сохраняют готовность не только к ужесточению санкций, но и к дипломатии. По словам госсекретаря США, не исключены ограничения, касающиеся энергетического сектора РФ.

Отвечая на вопрос о призывах к введению бесполетной зоны над Украиной, Блинкен заявил, что этот шаг привел бы к войне с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении «военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины» в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Госдеп США,ЕС,
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