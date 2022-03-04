Главы МИД G7 приняли заявление по России

Главы МИД G7 обвинили Россию в ударах по гражданскому населению и инфраструктуре, а также осудили ведение боевых действий вблизи атомных объектов. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшейся в пятницу встречи глав МИД G7 в Брюсселе.

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"Мы осуждаем российские нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, включая школы и больницы, - говорится в заявлении. - Любое вооруженное нападение или угроза в отношении мирных атомных станций является нарушением принципов международного права".

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Стороны также требуют от России немедленно прекратить военную операцию на Украине и отвести войска.

"Мы, министры иностранных дел G7, а также верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности вновь заявляем о нашем решительном осуждении безосновательной и ничем не оправданной войны, которую Россия ведет против Украины по собственной инициативе и при поддержке Белоруссии", - говорится в нем. "Россия должна незамедлительно прекратить продолжающееся нападение на Украину, которая имеет драматические последствия для мирного населения и ведет к разрушению гражданской инфраструктуры, и немедленно отвести войска", - указывается в документе.

Главы МИД считают, что Россия из-за своей операции "оказалась в изоляции", что якобы подтвердило голосование в Генассамблее ООН.

Новые санкции

Кроме того, Группа семи пообещала вводить новые санкции против России в ответ на военную операцию на Украине.

"Грубое нарушение Россией основополагающих принципов международного мира и безопасности и нарушение международного права не может остаться без ответа. Мы ввели несколько пакетов санкций, имеющих далеко идущие экономические и финансовые последствия. Мы продолжим вводить дальнейшие жесткие санкции в ответ на российскую агрессию, которую позволил режим [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии", - отмечается в коммюнике.

"Мы хотим, чтобы российский и белорусский народы отчетливо понимали, что суровые санкции, наложенные на Россию и Белоруссию, являются последствием и очевидной реакцией на неспровоцированную войну президента [РФ Владимира] Путина против Украины, которую нельзя оправдать. Президент Путин, его правительство и те, кто его поддерживает, режим Лукашенко несут полную ответственность за экономические и социальные последствия этих санкций", - отмечается в заявлении.

Противодействие "дезинформационной кампании"

Главы МИД стран Группы семи обвинили Россию в "широком использовании дезинформации" и обязались "противодействовать российской дезинформационной кампании".

"Мы осуждаем широкое использование дезинформации правительством России и связанными с ним СМИ, а также доверенными лицами для поддержки военной агрессии против Украины", - отмечается в сообщении. "Мы обязуемся противодействовать российской дезинформационной кампании", - подчеркнули главы МИД G7. При этом они утверждали, что "поток сфабрикованных заявлений подвергает риску" жизни людей на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Инициатива МАГАТЭ

G7 также поддерживает инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поиску договоренности между Украиной и Россией для обеспечения безопасности АЭС на украинской территории.

"Мы поддерживаем объявленную сегодня инициативу директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу соглашения между Украиной и Россией для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине", - говорится в заявлении.

В МАГАТЭ ранее сообщали, что Украина уведомила международное агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано.