Черногория закрыла небо для российских самолетов

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД республики.

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Отмечается, что до сих пор Черногория оставалась одной из последних европейских стран, чье небо оставалось открытым для самолетов российских авиакомпаний.

Ранее власти республики объявили, что страна присоединится ко всем санкциям, введенным Евросоюзом против России на фоне начала ею военной спецоперации на Украине.