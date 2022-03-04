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8 часов назад

Черногория закрыла небо для российских самолетов

Елена Прошина

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД республики.

Черногория закрыла небо для российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что до сих пор Черногория оставалась одной из последних европейских стран, чье небо оставалось открытым для самолетов российских авиакомпаний.

Ранее власти республики объявили, что страна присоединится ко всем санкциям, введенным Евросоюзом против России на фоне начала ею военной спецоперации на Украине.

С 27 февраля большинство европейских государств закрыло свое воздушное пространство для самолетов РФ в связи с событиями в Незалежной. В качестве ответной меры власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

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