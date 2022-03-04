Нацбанк Украины призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Национальный банк Украины призвал США и Евросоюз заморозить активы всех банков России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.
«Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции и запретить им доступ к финансовым ресурсам на своих рынках», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе ЦБ отметили, что Украина попросила Соединенные Штаты и Евросоюз «поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми финансовыми учреждениями» РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении финансовой сферы и представителей политических кругов РФ. В частности, Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT.