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9 часов назад

Нацбанк Украины призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Елена Прошина

Национальный банк Украины призвал США и Евросоюз заморозить активы всех банков России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

Нацбанк Украины призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции и запретить им доступ к финансовым ресурсам на своих рынках», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ЦБ отметили, что Украина попросила Соединенные Штаты и Евросоюз «поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми финансовыми учреждениями» РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении финансовой сферы и представителей политических кругов РФ. В частности, Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT.

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