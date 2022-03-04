Нацбанк Украины призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Национальный банк Украины призвал США и Евросоюз заморозить активы всех банков России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции и запретить им доступ к финансовым ресурсам на своих рынках», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ЦБ отметили, что Украина попросила Соединенные Штаты и Евросоюз «поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми финансовыми учреждениями» РФ.